Ukryty w lesie, w ciągu drogi krajowej nr 3 i jeszcze niewidoczny dla kierowców. Chodzi o powstający węzeł Dargobądz, który ma być elementem nowej drogi szybkiego ruchu.

Już za nieco ponad 4 miesiące zostanie oddany do użytku kierowców.- Ten odcinek faktycznie jest planowany do puszczenia do ruchu, tak aby można było zakończyć roboty wykończeniowe na węźle Dargobądz oraz połączyć się z drogą krajową numer 3. Fizycznie planujemy na początku września oddać ten odcinek półtorakilometrowy do ruchu, tak żeby była możliwość zakończenia pozostałych robót wykończeniowych - informuje dyrektor budowy Łukasz Świerkowski.Zakończenie realizacji całej inwestycji na S3 planowane jest w II kwartale 2024 roku.