Minister rolnictwa odwiedzi region. Spotka się w Barzkowicach z rolnikami

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To szansa na zakończenie rolniczego protestu w Szczecinie, ale za wcześnie na jednoznaczne prognozy.

Tak jego organizatorzy mówią o dzisiejszym spotkaniu z ministrem rolnictwa. Negocjacje odbędą się w Barzkowicach. Wezmą w nich udział zarówno rolnicy z "Zielonego Miasteczka" na Wałach Chrobrego, jak i ci którzy dyżurują pod Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.



Ci ostatni zarzucają, że urzędnicy niesprawiedliwie przedłużyli dzierżawę ziemi francuskiemu przedsiębiorcy w rejonie Bań, tymczasem właściciele gospodarstw uważają, że to oni powinni mieć prawo do jej uprawy. Do postulatów należy także pozbycie się ukraińskiego zboża z polskich magazynów, obniżenie cen nawozów i paliw. Rozmowy zaczną się o godz. 17:00.



Rolnicy zaznaczają, że część problemów udało się już rozwiązać podczas spotkań przez Internet. Zaznaczają jednak, że jest jeszcze za wcześnie, aby prognozować zakończenie protestu. Kolejne spotkanie na linii minister - rolnicy odbędzie się jutro w Szczecinie.