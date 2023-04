PUM będzie pierwszą uczelnią w Polsce z takim kierunkiem [WIDEO]

14 kierunków, a wśród nich jedna nowość. 8 maja rusza rekrutacja na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Uczelnia przygotowała kierunek skrojony pod rynek pracy Pomorza Zachodniego. To "Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore".PUM będzie pierwszą uczelnią w Polsce z takim kierunkiem - mówi Beata Karakiewicz, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.- Doszliśmy do wniosku, że utworzymy taki kierunek, który będzie łączył w sobie dwa kierunki studiów. Województwo zachodniopomorskie ma swoją specyfikę i szeroki pas nadmorski, gazoport Szczecin i również potrzeby geopolityczne powodują, że uruchomimy taki kierunek - mówi Karakiewicz.Absolwenci będą przygotowani do pracy w Pogotowiu Ratunkowym, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR), ale także np. na statkach, platformach wiertniczych lub morskich i lądowych farmach wiatrowych.