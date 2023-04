Budowy idą planowo. Drogowcy mogą czuć się pewnie

Fot. GDDKiA

Dobra współpraca i dobre nastroje w branży budowlanej - mówił w "Rozmowach pod krawatem" dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner.

- Kończenie w terminie drogi S11, którą będziemy oddawać w tym roku. To są trzy firmy. Pomimo tego, że spotkaliśmy się z pandemią, potem wojna na Ukrainie, dostawy stali. Jedne kontrakty się kończą, a drugie są planowane. Skończymy S3, planowana jest budowa drogi S10 od Stargardu do Piły. To daje też przewidywalność. Te firmy są zorganizowane, mają swoich stałych podwykonawców, z którymi co raz lepiej się rozliczają - mówił Lendner.



Dla porównania, w czasie programu inwestycyjnego realizowanego przez rząd PO-PSL przed Euro 2012, bankructwo ogłosiło kilkaset firm - w tym te pracujące przy budowie autostrad czy stadionów.