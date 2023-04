Wyczekiwana atrakcja turystyczna w Kołobrzegu musi poczekać

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Zapowiadany napis przestrzenny „Kołobrzeg” nie stanie w najbliższym czasie przy miejscowej latarni morskiej. Konkurs na zaprojektowanie instalacji nie został rozstrzygnięty.

Kilkunastometrowy napis „Kołobrzeg” to projekt, który zwyciężył w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Następnie to urzędnicy zdecydowali, że instalacja powinna stanąć na skwerze przed latarnią morską. Ogłosili też konkurs na zaprojektowanie przestrzennego napisu.



Do magistratu wpłynęło 26 prac. Część została jednak odrzucona z przyczyn formalnych. Ostatecznie komisja konkursowa składająca się m.in. z miejskiego plastyka, architekta czy ogrodnika, nie wyłoniła zwycięzcy. Żadna z prac nie spełniła bowiem do końca oczekiwań estetycznych. Wyróżniono dwa projekty, ale nie oznacza to, że zostaną one zrealizowane.



O tym, co dalej z napisem „Kołobrzeg”, mówi rzecznik magistratu Michał Kujaczyński.



- W tej chwili nie ma planów na to, żeby ten konkurs powtarzać. Komisja doszła do wniosku, że może należy poszukać innego miejsca na ten napis - mówi Kujaczyński.



Na utworzenie napisu, który miał być atrakcją turystyczną, Kołobrzeg planował przeznaczyć 400 tysięcy złotych.