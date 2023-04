Klub PiS bojkotuje sejmik. "To przez chaos prawny" [ZDJĘCIA]

Klub PiS nie bierze udziału w dzisiejszej sesji zachodniopomorskiego sejmiku na znak protestu przeciwko "chaosowi prawnemu".

Zdaniem radnych opozycji, obrady zwołano z naruszeniem prawa. Poza tym, w ocenie PiS, w momencie gdy sesja znowu jest prowadzona w trybie zdalnym - z internetowym głosowaniem - nie można gwarantować tajności wyboru nowego przewodniczącego.Szef opozycyjnego klubu PiS Rafał Niburski tłumaczył, że z chwilą śmierci poprzedniej przewodniczącej Marii Ilnickiej-Mądry, wygasło jej pełnomocnictwo dla wiceprzewodniczącej, radnej PO Teresy Kaliny. Nie mogła więc ona zwołać obrad sejmiku.- Nawet gdybyśmy uznali, że to oświadczenie jest ważne, to mamy w tej chwili taką kuriozalną sytuację, że nie możemy odwołać tego przewodniczącego, bo jego nie ma... A jest osoba upoważniona przez nieżyjącą już przewodniczącą... W tym momencie pozostaje pytanie: kogo mielibyśmy odwoływać? Nie będę mówił, bo to nasuwa się samo, jednak stworzyłoby to kuriozalną sytuację - podkreślał Niburski.Radny Maciej Kopeć zwracał uwagę, że chociaż część radnych jest na sali, to i tak głosowanie odbywa się przez Internet.- Każda taka osoba musi mieć świadomość, że będzie przewodniczącym lub przewodniczącą z tabletu. Będzie musiała wiedzieć, że została wybrana w okolicznościach prawnych budzących ogromne wątpliwości - dodał Kopeć.Według rządzących sejmikiem polityków PO, wszystko jest zgodne z regulaminem i mają na to stosowne analizy dwóch kancelarii prawnych.