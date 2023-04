Ekstremalne zawody w 12SDZ. "To jest bieg do pokonania całym ciałem" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Bieg przez przeszkody, bagna, a nawet na barana. To wszystko w ramach "Dnia Sportu, sprawności fizycznej i zdrowego trybu życia" - organizowanego przez 12. Szczecińską Dywizję Zmechanizowaną.

W zawodach uczestniczy kilkanaście reprezentacji wojskowych z jednostek całego regionu. Żołnierze mają za zadanie w czteroosobowych grupach przebiec dystans sześciu kilometrów z przeszkodami. O godzinie 11 wystartowali z terenu Strzelnicy w Wołczkowie.



- Dużo wody i błota, a także czołgania się. To jest bieg do pokonania całym ciałem - mówi dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej gen. Roman Łytkowski.



- Niektóre przeszkody będą trudne, na pewno trzeba będzie sobie pomagać. - Najważniejsza jest drużyna. Jeden jest dobry w tym, drugi w tamtym. - Biegnie się pętlę, a na jej końcu odkłada się drewienko i trasa prowadzi dalej. Następnie trzeba wziąć oponę i z nią przebiec kawałek. - Tutaj jeden drugiemu musi pomagać. - My będziemy rywalizować, chcemy być jak najlepsze - relacjonują uczestnicy.



Żołnierze skończą swój bieg na terenie strzelnicy na Krzekowie.



Dzień Sportu przez 12 Szczecińską Dywizję Zmechanizowaną jest organizowany po raz drugi.