Do marszałka wpłynął wniosek o odwołanie pełnomocnika ds. kobiet i równego traktowania

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Odwołania Bogny Czałczyńskiej, pełnomocnika marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza do spraw kobiet i równego traktowania, domaga się Stowarzyszenie Fidei Defensor.

Chodzi o wypowiedzi pełnomocniczki, które atakują katolików. To podpada pod artykuł 257 kodeksu karnego - mówi Adam Surmacz z Fidei Defensor.



- Celowo i publicznie obraża osoby wierzące. My, jako stowarzyszenie Fidei Defensor, otrzymywaliśmy i otrzymujemy cały czas zgłoszenia, na temat zachowań tej pani. Dlatego uważamy, że miarka się przebrała i postanowiliśmy zgłosić i zażądać od marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, aby zwolnił tą panią - mówi Surmacz.



Wypowiedzi obrażających katolików było kilka. Nie odnotowaliśmy też żadnej aktywności pełnomocnika do spraw równego traktowania w obronie katolików - mówi Dariusz Matecki z Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu.



- Pełnomocnik ds. równego traktowania szydzi, dyskryminuje katolików, również kobiety, kobiety katoliczki. Atakuje, dyskryminuje osoby, które wywodzą się bezpośrednio ze środowisk niepodległościowych - mówi Matecki.



Pismo w sprawie odwołania Bogny Czałczyński zostało dziś złożone w Urzędzie Marszałkowskim.