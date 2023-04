Kołobrzeg chce być Europejską Stolicą Kultury

Swój akces do tytułu podczas oficjalnej gali ogłosiła prezydent Kołobrzegu, Anna Mieczkowska. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeg chce zostać Europejską Stolicą Kultury. Miasto stara się o uzyskanie tego tytułu w 2029 roku; czas na złożenie odpowiedniej aplikacji ma do września.

Europejska Stolica Kultury to tytuł przyznawany przez Unię Europejską, jednak w Polsce instytucją odpowiedzialną za proces wyłonienia laureata jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



W 2029 roku kulturalnymi stolicami zostaną dwa miasta, jedno z Polski, drugie ze Szwecji. Swój akces do tytułu podczas oficjalnej gali ogłosiła prezydent Kołobrzegu, Anna Mieczkowska.



- Nie dlatego, ze ma to ogromne walory promocyjne, ma wielki prestiż, ale przede wszystkim dlatego, że dostrzegamy w kulturze bardzo ważne znaczenie w procesie zmian, które są bardzo potrzebne i w mieście i w naszym regionie - powiedziała.



Wśród ambasadorów projektu znalazła się m.in. pochodząca z Kołobrzegu pisarka Elżbieta Cherezińska czy wokalista zespołu Raz Dwa Trzy, Adam Nowak, jednak do akcji mogą włączyć się także lokalni animatorzy kultury czy organizacje pozarządowe. Zwycięzca poza prestiżem otrzymuje nagrodę w wysokości 1,5 mln euro.



Dotychczas tytuł Europejskiej Stolicy Kultury wywalczyły dwa polskie miasta: Kraków i Wrocław.