W nocy zachmurzenie na ogół małe, na północy miejscami duże, słabe opady deszczu.



Temperatura minimalna od -2°C na północnym wschodzie do 2°C w Wielkopolsce, nad morzem 4°C. Przy gruncie spadek do -5°C.



Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty do 60km/h, zachodni.#IMGW pic.twitter.com/mhllGVyrWK