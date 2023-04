Caritas. "Zupa na środę" ponownie w Dąbiu [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

20 litrów ciepłej zupy i kanapki rozdano dziś potrzebującym w ramach akcji "Zupa na środę" organizowanej przez Caritas przy kościele w Dąbiu.

To pomysł między innymi księdza proboszcza Mariana Augustyna.



- Widzieliśmy potrzebujących chcących coś ciepłego zjeść czy wypić. I powstała taka inicjatywa - mówi Dorota Siekaczyńska z parafialnego zespołu Caritas.



A co o inicjatywie sądzą sami potrzebujący?



- Dla ludzi bezdomnych, którzy nie mają pracy to jest bardzo dobra i skuteczna [akcja - przyp. red.]. Przede wszystkim pomaga to ludziom. Zupa jest bardzo dobra, smakowita, z kiełbaską... - mówił jeden z nich.



"Zupa na środę" jest rozdawana potrzebującym w każdą środę o godzinie 17 przy kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Czarnogórskiej. Oprócz ciepłego posiłku udzielana jest również na pomoc materialna i psychologiczna.