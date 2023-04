Czy rolnicy zakończą protest? Minister: Większość postulatów zrealizowana

Zapewnia, że rozmowy są owocne, ale czy zakończą protest - nie chciał deklarować. Minister rolnictwa Robert Telus mówił na naszej antenie, że udało się już zrealizować zdecydowaną większość postulatów rolników, którzy od kilku tygodni protestują w Szczecinie.

Rozbieżności pozostały jedynie w stosunku do kilku punktów - zapewniał Robert Telus w porannych "Rozmowach pod Krawatem". Nie chciał jednak zdradzić czy przekonał rolników do wygaszenia akcji.- Jednym z postulatów było zatrzymanie napływu ukraińskich produktów do Polski, zostały zatrzymane. Pomoc 2,2 tys. złotych do hektara pszenicy to historyczna pomoc - podkreślał minister Telus.- To rozumiem, że usłyszę dziś, że rolnicy wyjeżdżają ze Szczecina ciągnikami? - dopytywał prowadzący Andrzej Kutys.- Panie redaktorze, to nie jest dla mnie głównym celem. Dla mnie głównym celem obecności i rozmowy z rolnikami, którzy protestują, jest wspólne rozwiązanie problemu - odpowiadał minister.Jeszcze w czwartek ma się odbyć oficjalne spotkanie, na którym poznamy wyniki negocjacji.