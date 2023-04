Dwie duże estakady i dwa nowe węzły drogowe powstają obecnie w okolicach Świnoujścia.

To elementy budowanej drogi szybkiego ruchu. Będzie to ostatni fragment nowej S3 przed wjazdem do tunelu. Obecnie sporo utrudnień w ruchu kierowców powodują budowane obie estakady.- Głównie z powodu konieczności "przejścia" nad linią kolejową - mówi wykonawca inwestycji Michał Legień. - W rejonie Unowa powstają dwa duże obiekty, które budujemy nad istniejącą drogą krajową DK3 a także nad linią kolejową, która biegnie w kierunku Świnoujścia. To jest taki obiekt zespolony. Drugi kawałek nad drugą linią kolejową. Trasa jest na dość dużym wyniesieniu.W pełni gotową S3 kierowcy pojadą w połowie przyszłego roku.