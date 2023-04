Fot. pixabay.com / AdinaVoicu (CC0 domena publiczna)

Terminal Promowy w Świnoujściu ma odstraszacze mew.

Urządzenie włącza się cyklicznie i emituje dźwięki ptaków drapieżnych - mówi Marek Kowalewski, prezes Terminalu Promowego.



- Co jakiś czas włączają się odstraszacze mew. To powinno je wystraszyć, ale niestety one się przyzwyczaiły, jak do wszystkiego - mówi Kowalewski.



Odstraszacze mew w Świnoujściu emitują odgłosy orła, sokoła lub jastrzębia.



- To są odgłosy jakiegoś drapieżnika, który atakuje mewy - wyjaśnia Kowalewski.



Mewy należy odstraszać, gdyż regularnie zanieczyszczają nabrzeża oraz obiekty terminalu.