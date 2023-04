Fot. pixabay.com / Santa3 (CC0 domena publiczna)

Ponad 400 tysięcy złotych będzie kosztować nowy skatepark w Choszcznie.

Znajdzie się tam szereg przeszkód, poręczy czy ramp do wykonywania ewolucji przez miłośników deskorolek, hulajnóg i rowerów.



Prace już się rozpoczęły. Wykonawca przejął plac budowy przy ul. Mur Południowy. Według umowy prace zakończą się we wrześniu, ale jest duża szansa na to, że wszystko będzie gotowe wcześniej.