Stargard powiększa Strefę Ograniczonego Postoju [ZDJĘCIA]

Kolejne ulice w Stargardzie znajdą się w Strefie Ograniczonego Postoju. Od 15. maja na "zegar" będziemy parkować przy ulicach: Wojska Polskiego i Piłsudskiego.

Strefa w Stargardzie obowiązuje dwa lata i pomimo początkowych obaw, mieszkańcy są zadowoleni z wprowadzenia ograniczeń - uważa Rafał Zając, prezydent Stargardu.



- Mieszkańcy i ci, którzy mieszkają w tej przestrzeni, to rozwiązanie dobrze oceniają. Mimo pierwotnie dość dużych obaw, co do możliwości zaparkowania po pracy, blisko swojego domu. Przede wszystkim klienci narzekali po likwidacji strefy płatnego parkowania, że przyjazd do centrum miasta i załatwienie swoich spraw jest szalenie trudne - mówi Zając.



Stargard płatne parkowanie zniósł w 2019 roku po tym, jak zdecydowali o tym mieszkańcy w referendum.



Nie będziemy przywracać parkomatów, ponieważ Strefa Ograniczonego Postoju spełnia cel płatnych parkingów, czyli rotację samochodów na miejscach - dodaje Rafał Zając.



- Ten cel osiągamy, czyli rotacja funkcjonuje. Natomiast ta rotacja, w odróżnieniu od strefy, jest bezpłatna z punktu widzenia mieszkańca czy klienta i daje mu gwarancję zaparkowania - mówi prezydent Stargardu.



Obecnie strefa obowiązuje na parkingach przy ulicach: Czarnieckiego, Skarbowej i Wyszyńskiego.