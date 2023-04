Wyrok po tragedii na Nefrycie. Sąd skazał kapitana statku

Na trzy lata więzienia szczeciński sąd skazał Ireneusza W. kapitana statku Nefryt. Podczas rejsu doszło do zatrucia 16 członków załogi. Dwie z nich - pierwszy i trzeci oficer - zmarli.

Do zdarzenia doszło siedem lat temu w okolicach Wybrzeża Kości Słoniowej. W czasie odkażania ładowni jednostki, trujący środek dostał się do kajut. - Za tragedię prokuratura oskarżyła kapitana jednostki, a sąd uznał ustalenia śledczych - mówi mecenas Marek Markiewicz, pełnomocnik rodziny zmarłego pierwszego oficera. - Sąd uznał, że oskarżony nie wykonał obowiązków, które ciążą na kapitanie statku, związanych z tzw. fumigacją, czyli odgrzybianiem ładunku, w wyniku czego szereg osób doznało obrażeń ciała, dwie natomiast zmarły.W trakcie procesu rodzice nieżyjących członków załogi mówili, że sprawa miała być zamieciona pod dywan, a winą obciążano zmarłego pierwszego oficera. - Z punktu widzenia rodziców zmarłego pierwszego oficera, którego obciążono wyłączną odpowiedzialnością za ten wypadek, w wyniku którego zmarł, to uznanie, że wina jednak nie była po jego stronie, a obciąża kapitana, jest ważne - dodaje Markiewicz.W czasie procesu skazany kapitan nie przyznawał się do winy. Twierdził, że także był ofiarą zatrucia. Wyrok jest nieprawomocny.