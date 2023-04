Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Majowy długi weekend przed nami. Wielu Polaków zadaje sobie to pytanie z myślą o wyjeździe nad morze lub grillu na działce. Jaka będzie pogoda?

W końcu można skończyć spekulacje. Co nas czeka na w majówkę na zachodzie kraju, informuje synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.



- W okresie od 1 do 3 maja najcieplejszym dniem będzie poniedziałek, z temperaturą maksymalną 14 stopni Celsjusza. 2 maja będzie także pogodnie, temperatura maksymalna 10 stopni. W środę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tutaj możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany - mówi Prasek.



I taka pogoda będzie utrzymywać się prawdopodobnie aż do końca przyszłego tygodnia.