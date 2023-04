Wielki wirtualny zielnik już dostępny. Stworzył go m.in. Uniwersytet Szczeciński [ZDJĘCIA]

Prawie pół miliona okazów roślin i grzybów można zobaczyć w internecie. Chodzi o wirtualny zielnik Herbarium Pomeranicum stworzony m.in. przez Uniwersytet Szczeciński.

Zbiory mają służyć studentom i kadrze naukowej, ale nie tylko, bo skorzystać z wirtualnego zielnika może każdy.Platforma została po raz pierwszy zaprezentowana dzisiaj, w budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego - mówi prof. Robert Czerniawski, dyrektor Instytutu.- Bardzo szczegółowo opisany każdy gatunek i okaz. Gdzie został znaleziony, przez kogo, opatrzony odpowiednią datą i innymi etykietami, które do tego są niezbędne. Pozwala porównywać zebrane zbiory botaniczne z innymi obszarami, ale również z danymi historycznymi. Czyli możemy też analizować przebieg zmian, jakie zachodziły w środowisku, tu konkretnie we florze - mówi CzerniawskiProjekt realizowany jest w partnerstwie trzech uczelni. Uniwersytetu Szczecińskiego, Gdańskiego i Akademii Pomorskiej w Słupsku - mówi prof. Agnieszka Popiela z Instytutu Biologii US.- Oczywiście to ma głównie znaczenie naukowe. Może również się przydać, czy w edukacji, czy różnym służbom, które badają bioróżnorodność, czy interesują się stopniem przekształcenia siedliska. Także dla różnych podmiotów, które zajmują się ochroną środowiska, przyrody, dla Lasów Państwowych. Również dla policji, bo są gatunki CITES, czyli te objęte konwencją waszyngtońską, czy gatunki chronione, a ich niszczenie jest przestępstwem - mówi PopielaCały czas trwa uzupełnienie internetowego zielnika o kolejne okazy roślin i grzybów. Można go zobaczyć pod adresem herbariumpomeranicum.pl . Szacowana liczba zbiorów​ Herbarium Pomeranicum wynosi 468 000.Łączna wartość projektu wynosi ponad 25 milionów złotych.