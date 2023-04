Wielkie porządki w lesie! Dzieciaki dołączyły do akcji [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Ponad 2500 osób - w ciągu siedmiu dni - zaangażowało się w sprzątanie lasów na terenie Nadleśnictwa Rokita.

To wszystko w ramach akcji pod hasztagiem #sprzątaMy. Cel jest jeden: oczyścić las z leżących w nim śmieci.



W zbieraniu odpadów uczestniczyły m.in. dzieci z pobliskich szkół podstawowych w Przybiernowie, Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej.



- Mam rękawiczki i worek, więc jestem gotowa... - Teraz jesteśmy na obrzeżach lasu, zgaduję, że im dalej wejdziemy, tym będzie więcej śmieci. - Staramy się dokładnie sprzątać. - Ludzie najczęściej zostawiają w lesie szklane lub plastikowe butelki, torebki i folie. - Trafiamy również na meble, czy części od samochodów - opowiadają uczestnicy.



- Ta akcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Sami jesteśmy w szoku, jeśli chodzi o ilość chętnych do pomocy w sprzątaniu - dodaje komendant posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Rokita.



Każdy uczestnik akcji otrzyma certyfikat potwierdzający sprzątanie lasów. Zbieranie śmieci w Nadleśnictwie Rokita potrwa do soboty.