Koniec protestu rolników w Szczecinie. Jest porozumienie [ZDJĘCIA]

Jutro rolnicy opuszczą Wały Chrobrego. Minister rolnictwa i rozwoju wsi doszedł do porozumienia z komitetem protestacyjnym.

Jego uczestnicy domagali się m.in. uregulowania kwestii zboża z Ukrainy, czy wprowadzenia "tarczy antykryzysowej" dla rolnictwa. Ostatnie negocjacje trwały dwa dni.O ich efektach mówi minister rolnictwa Robert Telus: - Dopłata do nawozów, do zbóż, w tym okresie jesiennym. A dziś w nocy w rozmowie z panem premierem poszliśmy na kolejne ustępstwa.Wiele postulatów rolników już zostało wprowadzonych w życie - dodaje Telus: - Na przykład zablokowanie granicy 15 kwietnia. Decyzja o pomocy do zbóż, a także do nawozów podjęta 21 kwietnia.Postulaty, które zostaną wdrożone pozwolą przetrwać naszym gospodarstwom trudny czas - podkreśla Stanisław Barna, działacz Solidarności Rolników Indywidualnych: - To nam pomoże, aby utrzymać się do żniw, bo jesteśmy w dużych kłopotach finansowych... Ale tutaj pan minister Telus podjął rękawicę i będzie też do 300 h i do wszystkich zbóż. Właśnie od samego początku o to nam chodziło...Protest rolników w Szczecinie rozpoczął się 23 marca.