Ostatni dzień darmowego molo [ZDJĘCIA]

Ostatnia szansa na darmowy spacer po kołobrzeskim molo. Od piątku powrócą opłaty, które w tym sezonie będą nieco wyższe, niż w poprzednich latach.

Czwartek jest ostatnim dniem, kiedy kasy na molo pozostają nieczynne. Tuż przed majówką miasto przywraca bilety wstępu, których ceny zostały podniesione o złotówkę.



Za bilet normalny zapłacimy od piątku 7 złotych, a za ulgowy 4 złote. Czy to dużo? Takie pytanie zadałem spacerującym po jeszcze darmowym molo.



- Dla mnie to 7 zł za wstęp to taka cena, którą przeżyję. - Licząc na godzinę to dużo... - To dość dużo... - mówią spacerowicze.



Opłaty na molo będą pobierane codziennie od godz. 9:00 do 21:00, aż do połowy października. Miasto utrzymało natomiast darmowy wstęp dla osób posiadających Kołobrzeską Kartę Mieszkańca oraz turystów, którzy uiścili opłatę uzdrowiskową. Z biletów zwolnione są także dzieci do 4. roku życia.