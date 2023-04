Będzie dojście do plaży i zabytków w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Utwardzona droga, kursy statkami i bezpłatna komunikacja, to gwarantowane rozwiązania dotarcia do plaży i zabytków w Świnoujściu.

Dziś Wojewoda Zachodniopomorski i wiceprezes Spółki GAZ-SYSTEM zaprezentowali już wdrożone działania na rzecz mieszkańców, którzy przez czasowe wprowadzenie zakazu przebywania w okolicach terminalu LNG, stracili dostęp do atrakcji.Zakaz przebywania w promieniu do 200 metrów od terminalu ze skroplonym gazem został wprowadzony przez wojewodę, ze względu na zagrożenie atakiem terrorystycznym związanym z prowadzoną za wschodnią granicą wojną.By zniwelować jego skutek, czyli brak dostępu do plaży i zabytków, Zbigniew Bogucki wdrożył szereg rozwiązań. To między innymi stworzenie drogi przy Podziemnym Mieście w dzielnicy Przytór.- Utwardzana za nami jest droga dojazdowa, od Przytoru do tego przejścia kolejowego, dalej droga prowadzi już na plażę. To droga alternatywna dla mieszkańców trzech dzielnic. To jest rozwiązanie, w tych warunkach, optymalne. Te pierwsze rozwiązania są już gotowe na majówkę, my to zrobiliśmy w kilka dni - podkreślał Bogucki.Artur Zawartko, Wiceprezes Spółki GAZ-SYSTEM, sponsorującej alternatywne rozwiązania dodaje, że nowa droga, to nie wszystko.- Podpisaliśmy z miejską komunikację autobusową porozumienie, które zapewni na nasz koszt dowóz osób chętnych, mieszkańców turystów, właśnie w to miejsce - gdzie stoimy. Stąd będzie można łatwiej się przedostać nad morze. Traktujemy to w sposób pilotażowy, to są pomysły ad hoc, będziemy się temu teraz przyglądać - tłumaczył Zawartko.Poza tym, między 29 kwietnia a 7 maja w Świnoujściu kursował będzie bezpłatny statek, wożący turystów i mieszkańców do latarni morskiej.