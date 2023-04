Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Protestujący rolnicy opuszczają szczecińskie Wały Chrobrego. Czwartkowe negocjacje z ministrem rolnictwa przyniosły skutek.

Porozumiano się między innymi w sprawie dopłat do zbóż, nawozów czy paliwa rolniczego, a także dostępu do dopłat dla właścicieli większych gospodarstw.



W programie "Radio Szczecin na Wieczór" poseł Leszek Galemba przyznał, że na następnym posiedzeniu komisji rolnictwa i rozwoju wsi posłowie pracować będą nad kolejnymi rozwiązaniami. - Będziemy chcieli podnieść zasobność magazynową, ułatwienia w budowie silosów zbożowych. To są te działania, które możemy natychmiast rozwiązywać wsłuchując się w potrzeby.



Posiedzenie sejmowej komisji zaplanowane jest na 9 maja.