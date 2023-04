Sprawiedliwości stało się zadość. UB-ek z Nowogardu skazany

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa z Nowogardu skazany. Rok w zawieszeniu na dwa lata i grzywna - taki wyrok usłyszał Stefan B. - w Sądzie Rejonowym w Szczecinie.

Zdaniem sądu, Stefan B. fałszywie oskarżył mężczyznę i doprowadził do jego zamknięcia w więzieniu.



Stefan B. w 1950 roku skierował do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie wniosek o areszt wobec Józefa G., a następnie udzielił pomocy prokuraturze i Wojskowemu Sądowi Rejonowemu w Szczecinie do skazania mężczyzny na 2 lata. Tak brzmiały zarzuty prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej. Zarzuty, bo funkcjonariusz UB zrobił to wszystko, mimo braku podstaw. Dokładnie, Stefan B. oskarżył Józefa G. iż jest on "zdecydowanym wrogiem klasowym i nieprzejednanym wrogiem ZSRR".



W rzeczywistości Józef G. był rolnikiem, który jedynie krytykował wprowadzanie kołchozów w Polsce. Kiedy trafił do więzienia, miał 53 lata i utrzymywał pięcioosobową rodzinę.



Dziś funkcjonariusz UB ma 91 lat. Oprócz kary w zawieszeniu, musi też zapłacić 500 złotych grzywny i ponieść koszty procesu sądowego. Wyrok jest nieprawomocny.