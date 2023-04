Wrześno ma nową oczyszczalnię [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Robert Stachnik [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Inwestycja już działa, wybudowała ją lokalna spółka.

Małą oczyszczalnię ścieków otwarto dziś w miejscowości Wrześno, w powiecie łobeskim. Kosztowała 350 tysięcy złotych. Budowę sfinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Gospodarstwa Rolne.



- Jednoznacznie widać, że ten zrównoważony rozwój to jest właśnie to, że my musimy wyrównać szanse mieszkańców dużych miast z mieszkańcami małych miejscowości - mówił Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki zaznaczył, że inwestycje są realizowane w bardzo trudnym dla gospodarki okresie.



- Przed chwilą był skatepark, teraz mówimy o oczyszczalni ścieków, tam buduje się droga. Za chwilę będzie także świetlica. To wszystko dzieje się w czasie kryzysu. W czasie najpierw covid-u, teraz wojny na Ukrainie. W bardzo trudnym czasie dla gospodarki nie tylko polskiej, ale także europejskiej i światowej, a mimo to nie wstrzymujemy inwestycji - powiedział wojewoda.



W miejscowości Wrześno powstanie też kontenerowa świetlica na co przyznano już dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy złotych.