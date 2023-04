Wojciech Lizak. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

"Chcemy przypomnieć dorobek Związku Polaków w Niemczech" - tak historyk dr Wojciech Lizak zapowiada debatę, która dziś odbędzie się przy ulicy Kaszubskiej 67.

Przypomnijmy, w 1938 roku Związek Polaków w Niemczech miał swój ostatni zjazd, na którym przyjęto Pięć Prawd Polaków.



- Chcemy się zastanowić, podczas tego spotkania, na ile te Pięć Prawd Polaków jest aktualnych, a na ile to się wszystko zmieniło. Był to spis, na wzór dekalogu opisujący to, w jaki sposób powinni zachowywać się Polacy w Niemczech - tłumaczy dr Lizak.



Debata rozpocznie się o godz. 17.30. Jutro zostaną wręczone nagrody ks. Bolesława Domańskiego, twórcy Związku Polaków w Niemczech.