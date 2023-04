Udogodnienia w Świnoujściu na majówkę już od dziś

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Bezpłatne rejsy statkami do Latarni Morskiej oraz Fortu Gerharda, a także darmowe przejazdy autobusami komunikacji miejskiej do plaży przy Podziemnym Mieście - tak od soboty jest w Świnoujściu. Udogodnienia wprowadza spółka Gaz-System, właściciel terminala LNG.

To propozycja dla mieszkańców i turystów, która ma pomoc dostać się do wszystkich atrakcji kurortu, po tym jak wyłączona została droga przy terminalu.



Z bezpłatnego transportu można korzystać od soboty do 7 maja.



Do dyspozycji będą statki Adler-Schiffe. Rejsy z wyspy Uznam - startują z nabrzeże Adler-Schiffe za skrzyżowaniem ulic Wybrzeże Władysława IV oraz Marynarzy. Z kolei rejsy z wyspy Wolin - z nabrzeża Warszów, tuż przy przeprawie promowej. A wszystkie rejsy powrotne z nabrzeża GPK przy Forcie Gerharda.



Darmowe bilety na statki można pobrać: ze strony Adler Schiffe, w kasie biletowej na nabrzeżu i w kasie mobilnej przy trapie. Darmowe autobusy kursują z Dworca PKP.