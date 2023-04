Nowoczesne urządzenia dla szpitala w Zdrojach

Fot. Szpital Zdroje

Holtery do pomiaru ciśnienia dla dzieci trafiły do szpitala Zdroje w Szczecinie. Zakup dwóch nowoczesnych urządzeń sfinansowali członkowie Lions Club Rainbow Bridge.

Będą z nich korzystać pacjenci Kliniki Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć.



- To bardzo przydatne urządzenia, pomogą zdiagnozować małych pacjentów. U dzieci nadciśnienie tętnicze często powiązane jest z chorobami nerek - mówi profesor Andrzej Brodkiewicz, kierujący Kliniką Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej. - Jeżeli chcemy zmierzyć ciśnienie aparatem tradycyjnym, to dziecko w danym momencie może się zdenerwować, płakać, nie chcieć wykonywać pomiaru, a nawet jeżeli założymy aparat, a dziecko będzie się zachowywać niespokojnie, to wartości ciśnienie będą wyższe w stosunku do wartości normalnych.



Urządzenia są małe i nie przeszkadzają dzieciom - dodaje Brodkiewicz. - Zakładamy mankiet aparatu na rękę dziecka. On jest połączony kabelkiem z malutkim urządzeniem noszonym na szelkach albo przy pasku i przez 24 godziny, możemy też założyć na 48 godzin, rejestruje wartości ciśnienia.



Po całodobowym monitorowaniu ciśnienia lekarze podłączają rejestrator do komputera i mogą analizować szereg parametrów, które zostały podczas pomiarów zapisane.