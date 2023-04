Duża inwestycja w Świnoujściu na finiszu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Modernizacja terminala promowego w Świnoujściu wykonana w 90 procentach.

- Koniec inwestycji planowany jest na wrzesień, później będą odbiory - mówi Marek Kowalewski, prezes Terminalu. - Nabrzeże zdolne przyjmować największe statki, które mogą wpływać do Świnoujścia, czyli 270-metrowe. Takich promów na razie nie ma, ale jesteśmy gotowi na wiele lat do przodu. Została zbudowana estakada, która zagwarantuje nam dodatkowy wjazd i wyjazd z portu. Zostały zbudowane nowe place, parking, dwa nowe tory.



Dzięki inwestycji, Terminal Promowy w Świnoujściu będzie mógł obsługiwać tzw. transporty intermodalne. - Otworzy przed nami nowe możliwości, których do tej pory nie mieliśmy. Jak już dostaniemy pozwolenie na użytkowanie, to będziemy mogli obsługiwać w końcu obsługiwać ładunki intermodalne, czyli jednym słowem tiry na tory.



W ramach inwestycji połączono nabrzeża 5 i 6. Wartość inwestycji to blisko 185 milionów złotych.