Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Wystartowała majówka, są już pierwsze korki na trasach regionu.

6 km ma zator na trasie S3. Tak jest na dojeździe do Węzła Klucz od strony Wysokiej Gryfińskiej.



Spory korek był także na trasie A6. W pobliżu Kołbaskowa ruch blokowała ciężarówka. Policja zamknęła wjazd na drogę A6. Ruch był przekierowany na drogę krajową nr 13. Po 11 skończyły się utrudnienia.



Zator jest od Smętowic do ulicy Cukrowej w Szczecinie.



Spory ruch także na przeprawie promowej w Świnoujściu, na wjeździe do miasta.