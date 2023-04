Pierwsza dostawa do nowej fabryki w Policach. Na razie na testy

Pierwsza dostawa propylenu dotarła do Polimerów Police. Ponad tysiąc ton surowca dostarczonych zostało drogą kolejową przez Grupę Azoty ZAK.

Wykorzystano do tego specjalne cysterny. Dostarczony propylen jest konieczny do testów instalacji. Możliwe będzie również przetestowanie układów rozładunku.



Grupa Azoty Polyolefins zamierza zakupić docelowo do 4 tysięcy ton propylenu.



Inwestycja gotowa jest w ponad 99 procentach. Otwarcie w czerwcu.



Polimery Police będą produkować tworzywa sztuczne. Dzięki tej inwestycji, Polska zmniejszy ich import. Nowy zakład kosztował blisko 2 miliardy dolarów.