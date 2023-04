Polski premier o sankcjach wobec Rosji: Muszą być realne

Premier Mateusz Morawiecki. źródło: premier.gov.pl.

Polska poprze ewentualne sankcje na kraje, które pomagają Rosji dostarczać towary objęte zakazem eksportu - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Nad nowymi rozwiązaniami pracuje Komisja Europejska. Chodzi między innymi o niektóre państwa azjatyckie.



Szef rządu powiedział, że sankcje muszą działać realnie i nie mogą być omijane. - Zaznaczył, że Polska nie tylko popiera działania Komisji Europejskiej, ale Polska jest także wśród kilku krajów, które najgłośniej mówią o skuteczności sankcji. Premier wskazał, że nie można pozwalać na ich omijanie. - Jeśli my, Unia Europejska nie chcemy się ośmieszyć, to te sankcje powinny być realne - podsumował premier Mateusz Morawiecki.



Dotychczas Unia Europejska wprowadziła w życie 10 pakietów sankcji na Rosję po rozpoczęciu zbrojnej agresji tego państwa na Ukrainę.



Dotyczą one między innymi transferu towarów, technologii oraz przepływu osób.