Szeryf lewego pasa poniesie konsekwencje. Szczecińska policja reaguje na filmik zamieszczony w internecie.

Chodzi o popisy kierowcy MINI na Moście Pionierów. Jak widać na nagraniu, zmieniał on pasy, nie ustępując pierwszeństwa innym pojazdom. Nie sygnalizował zmiany pasa, do tego gwałtownie hamował.



Wszystko nagrał jeden z kierowców. Mini kierował 25-latek. Policjanci przeanalizowali nagranie i namierzyli nieodpowiedzialnego kierowcę. Usłyszał on trzy zarzuty. Policja skierowała sprawę do sądu.