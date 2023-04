Pierwsze zawody w Zachodniopomorskiem w tym roku. Sezon rozpoczęty

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Najmłodszy ma siedem lat, najstarszy siedemdziesiąt, łączy ich miłość do wypoczynku nad wodą - w Szczecinku zainaugurowano sezon żeglarski.

Prawie 50 zawodników z ośmiu klubów z Pomorza i Wielkopolski rywalizuje w sobotę na wodach jeziora Trzesiecko. Załogi łódek w pięciu klasach walczą o Puchar Starosty Szczecineckiego. To pierwsze w tym roku zawody zorganizowane na Pomorzu Zachodnim.



- Jest weekend majowy i w wielu klubach dopiero schodzą ze sprzętem na wodę, ale jest osiem klubów, więc na rozpoczęcie to sporo - powiedziała Katarzyna Lisiecka, prezes Żeglarskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Orlę Szczecinek.



- Jesteśmy przyzwyczajeni do silnego wiatru i dużych fal, tu jest słaby wiatr. Najważniejszy jest start, a potem wszystko zależy od zawodnika i jego techniki - mówili uczestnicy.



W poniedziałek zawodnicy będą mieli okazję na rewanż. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie organizuje regaty o Puchar Burmistrza Czaplinka. Rozegrane zostaną na jeziorze Drawskim.