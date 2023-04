Nowe rondo w Kołobrzegu wciąż bez nazwy

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Jaką nazwę otrzyma nowe rondo w Kołobrzegu? Propozycji jest wiele, a miejscowi radni muszą rozstrzygnąć, kto będzie patronem skrzyżowania w centrum miasta.

Nowe rondo, które powstało u zbiegu ulic Sybiraków i Armii Krajowej, dotychczas nie otrzymało patrona. Kołobrzescy radni mieli zająć się petycją w sprawie nazwania tego miejsca Rondem Praw Kobiet. Pod taką propozycją podpisało się 320 osób, a jedną z nich jest Małgorzata Wrzosek.



- Kołobrzeg jest miastem, w którym od 1945 roku kobiety odgrywają ważną rolę. Były tu jako pionierki, pracowały na rzecz mieszkańców i miasta, są w każdej znanej i ważnej instytucji. Wreszcie, to kobiety rządzą Kołobrzegiem od 2018 roku - stwierdziła Wrzosek.



W czasie sesji radni pozytywnie zaopiniowali petycję. Nie oznacza to jednak, że nazwa została zatwierdzona. Podczas obrad padło bowiem wiele innych propozycji, jak rondo „Praw Dzieci” czy „Praw Zwierząt”. Do urzędu już wcześniej wpłynął wniosek, by patronką tego miejsca została Maria Curie-Skłodowska. Ostateczną decyzję radni podejmą w maju.