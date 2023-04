Licealistka ze Szczecina chce uczyć się dziennikarstwa w New York Times

Tylko niespełna 300 osób z całego świata zakwalifikowało się na prestiżowy staż w gazecie New York Times. 17-letniej Laurze Ziętarze ze Szczecina to się udało! Jednak adeptka dziennikarstwa potrzebuje niewielkiego wsparcia.

Dziennikarstwo to pasja Laury. Teraz jest w trzeciej klasie liceum na profilu dziennikarsko-prawniczym. Od wielu lat pisze, przeprowadza wywiady m.in z aktorką Olgą Bołądź czy z jedną z najsłynniejszych reżyserek teatralnych Magdą Miklasz, chciałaby studiować w Nowym Yorku. A kurs dziennikarski w New York Times, to początek.- To marzenie sprzed około roku. Od razu jak się dowiedziałam, że jest taka możliwość, żeby wyjechać z nimi na wakacje, wzięłam udział i udało się. 10 tysięcy aplikowało, a 280 osób się zakwalifikowało. Depozyt został zapłacony żeby uzyskać miejsce, teraz trzeba zapłacić resztę. Do tej pory pracowałam, prowadzę kiermasz na OLX i Vinted, prowadzę też zrzutkę, gdzie brakuje nam tylko 1700 zł. Brakuje niewiele, a może to zmienić całe moje życie. Dziękuję bardzo - mówi Laura Zientara.Czas jest ograniczony. Kończy się pojutrze. Adres internetowej zbiórki.