"Żeby być dobrym księdzem, trzeba być dobrym człowiekiem"

W szczecińskim seminarium do posługi kapłańskiej przygotowuje się 16 kandydatów. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dziś w Kościele Niedziela Dobrego Pasterza. To czas modlitwy za posługujących księży, ale także modlitwy o nowe powołania kapłańskie. A jaki powinien być dobry ksiądz?

- Dobry ksiądz to przede wszystkim dla mnie brat w wierze - mówi Szymon Jurksztowicz ze Wspólnoty Emmanuel. - Z czasem, jak taki ksiądz będzie wzrastał w wieku i doświadczeniu, to myślę, że dobry ksiądz to taki, który staje się ojcem i potrafi być przewodnikiem duchowym.



- Nie ma ideału i sytuacji, w której ksiądz będzie podobał się wszystkim - dodaje ks. dr Krzysztof Łuszczek. - Jest pewien, nazwijmy to ideał, który realizuje formacja kapłańska, realizowana w seminariach. A więc, żeby być dobrym księdzem, najpierw trzeba być dobrym człowiekiem, potem trzeba być dobrym chrześcijaninem i na końcu przychodzi trzeci element: bycia dobrym kapłanem.



Rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie ks. Zbigniew Woźniak dodaje, że ksiądz musi być wrażliwy na obecność człowieka w jego określonej kondycji psychicznej, fizycznej czy duchowej. - Kiedy człowiek przychodzi do kapłana, do ojca duchownego, chce w nim znaleźć jakieś oparcie - mówi ks. Woźniak.



W szczecińskim seminarium do posługi kapłańskiej przygotowuje się 16 kandydatów.