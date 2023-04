Komentarze w Kawiarence o działaniach opozycji: "żerowanie na nieszczęściu Polaków"

Kłopoty gospodarcze i społeczne w Polsce - wynikające z toczącej się wojny na Ukrainie - były jednym z tematów porannej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Zdaniem redaktora naczelnego portalu Gazeta Polska Codziennie Adriana Stankowskiego, problemy te od wielu miesięcy wykorzystuje polityczna opozycja. Jego zdaniem jest to "żerowanie na nieszczęściu Polaków".- Robi to tak nieudolnie i tak topornie, że powiem szczerze, to jest tak niemądre, że ja się uśmiecham. Przypomnijmy, opozycja postawiła wszystkie pieniądze polityczne na to, że Polacy zmarzną w zimie. Że węgla miało nie być, miał się nie palić i w ogóle siedem plag egipskich miało z tego tytułu spaść i nie spadło. Inflacja. Obwiesili całą Polskę niemądrymi plakatami i co? Zostali z tymi plakatami jak Himilsbach z angielskim, bo inflacja właśnie spada i będzie spadać - powiedział Stankowski.Zdaniem Adriana Stankowskiego, tego typu działania polskiej opozycji są niebezpieczne dla naszego bezpieczeństwa.