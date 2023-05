Będzie Centrum Koordynacji Opieki Onkologicznej [ZDJĘCIA]

Koszt inwestycji to 4,5 mln złotych, z czego 2 mln pochodzą z funduszy unijnych. źródło: https://www.facebook.com/ZachodniopomorskieCentrumOnkologii Koszt inwestycji to 4,5 mln złotych, z czego 2 mln pochodzą z funduszy unijnych. źródło: https://www.facebook.com/ZachodniopomorskieCentrumOnkologii Koszt inwestycji to 4,5 mln złotych, z czego 2 mln pochodzą z funduszy unijnych. źródło: https://www.facebook.com/ZachodniopomorskieCentrumOnkologii

Ruszył remont budynku na potrzeby Centrum Koordynacji Opieki Onkologicznej. Powstaje ono w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.

Będzie tam miejsce również dla zespołu psychoonkologów. Inwestycja potrzebna jest, by zapewnić pacjentom jeszcze lepszą opiekę.



- W Centrum powstaną stanowiska pracy zarówno do obsługi zdalnej pacjentów jak i bezpośredniej. Dzięki temu, że rozbudujemy system teleinformatyczny, pacjent w wielu przypadkach nie będzie musiał osobiście zgaszać się do szpitala np. po to, by dowiedzieć się jaki jest wynik badania albo zaplanować kolejny termin wizyty - zapowiada Agnieszka Muchla-Łagosz, rzecznik ZCO w Szczecinie.



Koszt inwestycji to 4,5 mln złotych, z czego 2 mln pochodzą z funduszy unijnych. Centrum będzie gotowe za ok. 10 miesięcy.