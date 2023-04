"Czołówka" koło Międzyzdrojów. Tworzą się korki

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Mamy czołowe zderzenie na drodze wojewódzkiej nr 102 w okolicach Międzyzdrojów. Korek od strony Wisełki sięga już dwóch kilometrów.

To jednak nie koniec utrudnień. Już prawie dwukilometrowa kolejka pojazdów widoczna jest przed dojazdem do karsiborskiej przeprawy promowej w Świnoujściu. To też oznacza, że na wjazd na prom oczekiwać będziemy prawie dwie godziny. Problemy z przebiciem się na drugi brzeg Świny mają głównie kierowcy stojący na ulicy Pomorskiej, czyli po stronie wyspy Wolin. Od strony wyspy Uznam zmotoryzowani przeprawiani są na bieżąco.