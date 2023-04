Zawody strzeleckie w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zawody strzeleckie z broni palnej odbyły się w szczecińskim Ośrodku Szkolenia Delve GT przy ulicy Czarnieckiego.

W strzelaniu do celu uczestniczyło kilkanaście osób. Oprócz zawodów była możliwość po raz pierwszy zapoznać się z obsługą broni, dla tych którzy nie mieli nigdy z tym do czynienia.



Strzelania z broni palnej można nauczyć się w pół godziny. Ważne żeby korzystać z niej świadomie - tłumaczy Sławomir Wiernikowski z Koła Strzeleckiego Ligi Ochrony Kraju w Szczecin.



- Przede wszystkim bezpieczne posługiwanie się bronią, zapoznanie się z nią, to jest ten podstawowy etap, następnie kształtowanie umiejętności strzeleckich. Dużo ludzi tutaj przyszło bojąc się dotknąć broń, w tej chwili chwycili bakcyla i z przyjemnością strzelają - mówi Wiernikowski.



Zawody objęły patronat honorowy wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego i odbywają się cyklicznie co miesiąc.