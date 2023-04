"Dla każdego coś dobrego" czyli Jarmark Szczeciński na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

120 wystawców z Polski i zagranicy a wśród nich twórcy rękodzieła, producenci żywności i roślin ozdobnych. Do tego strefa dla dzieci z dmuchanymi zamkami. To wszystko w ramach Jarmarku Szczecińskiego zorganizowanego na Jasnych Błoniach.

Na stoiskach każdy znajdzie coś dla siebie - zapewnia Marcin Ziental, organizator jarmarku.- Znajdziemy wszelakie rękodzieło, maskotki, biżuterię, wiklinę, drewno, po żywność regionalną, sery, oscypki wędliny, oliwki - dla każdego coś dobrego.Sprzedawcy oferują swoje wyroby z najdalszych zakątków Polski i Europy.- Z Wilna przyjechaliśmy i sprzedajemy wędliny, to suszona wyłowiona jest, kindziuki litewskie. - Przyjechałem z Podlasia, sprzedaję sery korycińskie. To jest ser dojrzewający, im dłużej leży, tym bardziej smak się wyrabia. Będzie leżał latami, smak będzie idealny - mówią wystawcy.Jarmark Szczeciński potrwa do 3 maja.