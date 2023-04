Poszukiwania kajakarza na Zalewie Szczecińskim

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa uratowała mężczyznę który wywrócił się z kajakiem na Zalewie Szczecińskim w okolicy miejscowości Warnołęka. Do zdarzenia doszło po godzinie 16.

O akcji ratowniczej mówi Rafał Gek, rzecznik z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. - Nasi ratownicy, po wyciągnięciu go na pokład, mieli problem, żeby utrzymać kontakt słowny logiczny, ponieważ tracił on cały czas przytomność. Był w znacznej hipotermii i wycieńczony walką o utrzymanie się na wodzie. Ratownicy po podjęciu poszkodowanego wrócili na nabrzeże w Trzebieży, gdzie oczekiwał zespół ratownictwa medycznego, któremu poszkodowany został przekazany.



Mężczyznę zabrała do szpitala karetka pogotowia ratunkowego.