Podejrzany został zatrzymany, trafił do aresztu tymczasowego.

Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło w Szczecinie. Jak ustalili śledczy, 49-latek wielokrotnie wysyłał do kobiety obraźliwe sms-y.



Nachodził ją w domu, groził śmiercią kobiecie i jej dwóm córkom. Uszkodził samochód jednej z nich, ukradł także smarftona.



Podejrzany został zatrzymany, trafił do aresztu tymczasowego.