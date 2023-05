OmniReader w bibliotekach US [WIDEO]

Osoby słabowidzące już nie będą miały problemu z korzystaniem z zasobów bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uczelnia wyposażyła je w urządzenia OmniReader. To mały sprzęt lektorski, który odczytuje to, co jest zapisane na papierze.







- Wystarczy umieścić zadrukowaną stronę pod kamerą i wcisnąć tylko jeden przycisk, a tekst zostanie powiększony i wyświetlony w kolorach o wysokim kontraście, a następnie odczytany na głos. Zapraszamy serdecznie do biblioteki... - tak działa OmniReader.







Odczytuje on teksty w różnych językach. Urządzenia dostępne są w Bibliotece Głównej przy ulicy Tarczyńskiego i Międzywydziałowej przy Piastów 40b.