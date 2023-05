Trzoda chlewna była przewożona z Danii do Polski. Zwierzęta stały w wodzie. źródło: https://www.gov.pl/web/witd-szczecin Trzoda chlewna była przewożona z Danii do Polski. Zwierzęta stały w wodzie. źródło: https://www.gov.pl/web/witd-szczecin

Przewozili świnie w skandalicznych warunkach - zajmie się nimi sąd. Przewoźnikowi grozi kara pieniężna.

Ciężarówkę w Kołbaskowie skontrolowali funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego. Trzoda chlewna była przewożona z Danii do Polski. Zwierzęta stały w wodzie.



Na miejsce kontroli wezwano pracownika Powiatowego Lekarza Weterynarii. Pozwolił on na dalszy transport zwierząt pod warunkiem spuszczenia wody i wyściełania całego pokładu ściółką z trocin. Pojazd należał do polskiego przedsiębiorcy.



Kierowcy prowadzący pojazd odmówili przyjęcia mandatów karnych - wobec kontrolowanych zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie.