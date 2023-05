Tłumy w majówkę nad Bałtykiem [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Polskie morze popularnym kierunkiem na majówkę. Nad Bałtykiem wypoczywają tłumy przyjezdnych.

Turystów nie wystraszył nawet chłodny weekend. Chociaż nad morzem świeciło słońce, to morska bryza sprawiła, że w Kołobrzegu królowały jeszcze kurtki i swetry. Dziś nad morzem w końcu można poczuć w pełni wiosenną aurę, a na kołobrzeskiej promenadzie i w okolicach portu widać tłumy turystów. Spacerujących w okolicach molo zapytałem, co skłoniło ich do przyjazdu nad polskie morze i jakie mają wrażenia z pobytu w Kołobrzegu.



- Pięknie tu jest, czysto, nam się podoba. - Latarnia i szeroka plaża. - Morze, szum fal i figury mew. - Jest cudownie, ludzie są fajni - mówią turyści.



Wybierając się do Kołobrzegu samochodem warto pomyśleć o wcześniejszym zarezerwowaniu parkingu. Próby dojazdu w okolice portu skończą się staniem w potężnym korku. Kierowcy powinni pamiętać także o tym, że nadal zamknięta pozostaje remontowana ulica Zdrojowa, czyli główna droga w dzielnicy uzdrowiskowej.