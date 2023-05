„Majówka w Agrodolince" atrakcją w Gogolewie [ZDJĘCIA]

Do aktywnego wypoczynku z całą rodziną podczas majowego weekendu zachęcają organizatorzy pierwszej edycji pikniku w Gogolewie. Trzydniową imprezę pod hasłem „Majówka w Agrodolince" wsparła Gmina Marianowo. Miejscem imprezy jest jedno z gospodarstw agroturystycznych. Wystarczy zjechać z krajowej „20", by doświadczyć wszystkich atrakcji oferowanych przez polską wieś.

Alicja i Mariusz Ławniczak, pomysłodawcy "Majówki w Gogolewie", która zintegrowała lokalną społeczność, nie ukrywają, że liczba uczestników przerosła oczekiwania. - Zrobiliśmy piknik, który nas przerósł, jesteśmy miło zaskoczeni ilością gości, jaka nas odwiedziła dzisiaj a jeszcze przed nami dwa dni. - Są zwierzęta: kucyki, owce, gęsi, kaczki, króliki. To jest nasz debiut, pierwsza impreza w tym miejscu. Jesteśmy otwarci 1-3 maja od godziny 11 do ostatniego gościa. Drogowskazy po drodze są, najlepiej w mapy google wpisać "agrodolinka" i ona już do nas doprowadzi.Atrakcją Majówki w Gogolewie są również specjały oferowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. Kolejki ustawiają się pod namiotem gospodyń z Rogowa, oferujących zalewajkę. Wioletta Ziętek, sołtys Rogowa w Gminie Stargard zapewnia, że ich produkt smakuje najbardziej.Można skosztować także kiełbasy z grilla serwowanej przez strażaków ochotników z Gogolewa. Uwagę przykuwa również skansen maszyn rolniczych, natomiast szczególnie aktywni mogą popłynąć kajakiem Doliną Krąpieli.