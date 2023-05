Po raz dziesiąty, biało-czerwona dumnie powiewa na świnoujskiej latarni morskiej. Flagę na największy maszt w Polsce wciągnięto punktualnie w samo południe.

Biało-czerwona jest widoczna z wielu kilometrów - od Świnoujścia aż po niemieckie kurorty. By ją zobaczyć, zarówno przy samej latarni, jak i sąsiednim wybrzeżu wyspy Uznam zgromadziły się tłumy.- Zrobiliśmy sobie piękne zdjęcie na tle latarni i naszej największej w Polsce flagi. - Jesteśmy tu co roku i zawsze jesteśmy zachwyceni... - Zjechaliśmy się tutaj specjalnie, żeby zrobić zdjęcie. Poszło już w świat. - Przyszyliśmy podziwiać tę naszą piękną flagę. - W tym roku wiaterek jest, więc dodaje to uroku. Przepiękny widok. - Flaga to jest wartość narodowa - podkreślali mieszkańcy.Wielka flaga w Świnoujściu powiewała będzie do godziny 16:00.